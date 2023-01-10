Групповой водозабор начал работать в Можге

В Можге начал работать новый групповой водозабор, построенный по программе обновления водоснабжения города. Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram, проект реализуется в три этапа. В рамках последнего этапа в 2024 году планируется построить 16 дополнительных скважин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В итоге питьевую воду получат больше 24 тыс. жителей Можги.

Всего по программе «Чистая вода» в республике реконструируют 15 объектов водоснабжения, из которых 11 ввели в эксплуатацию. В настоящее время завершается строительство системы водоснабжения в поселке Новый, а также закольцовка сетей в селе Октябрьский. К концу года планируется завершение реконструкции системы водоснабжения в селе Кама.