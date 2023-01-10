Семьям мобилизованных в Свердловской области выплатили почти 600 млн рублей

Власти Свердловской области произвели почти 30 тыс. выплат семьям мобилизованных, сообщил департамент информационной политики региона. Сумма выплат, по данным на 10 января, составила 595 млн руб. Средства переводились автоматически после передачи муниципалитетов списков получателей в минсоцполитики Свердловской области.

Напомним, семьям участников военной спецоперации на Украине из Свердловской области, в том числе мобилизованных, единовременно выплачивают по 20 тыс. руб. Аналогичная сумма предусмотрена на каждого из несовершеннолетних детей военнослужащего, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, колледже или в вузе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. С 21 сентября по 1 ноября в России проводилась частичная мобилизация.

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Диана Сунагатуллина