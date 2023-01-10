За новогодние каникулы медики скорой помощи госпитализировали в Перми 4,1 тыс. человек

В новогодние каникулы (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года) жители Перми вызывали медиков скорой помощи 15 397 раз. Об этом сообщается на сайте пермской станции в соцсети.

Из числа всех обратившихся госпитализированы были 4134 человека. Среднее время прибытия «скорой» на вызов составило 17,5 мин., среднее время прибытия на ДТП — 14,2 мин. В новогодние каникулы в ДТП пострадали 27 человек, один из них скончался. Травмы на улицах и в общественных местах получили 219 человек.

Общее количество вызовов пермской скорой помощи в декабре 2022 года составило 47 305 раз, госпитализировано было 14 429 человек.