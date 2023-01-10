«Местный знаменитейший нарзан хочется пить и пить»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как проводили время на курорте известные русские классики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Кисловодск сегодня. После утомительных новогодних застолий здешний чистейший воздух хочется вдыхать и вдыхать, а местный знаменитейший нарзан, соответственно, пить и пить… На Курортном бульваре в Нарзанной галерее чудо-вода совершенно бесплатна. Бульвар — первая улица города. Здесь сохранились старинные особняки той поры, когда курорт принимал классиков нашей литературы, живописи, музыки.

Пребывание Льва Толстого, например, связано с короткой записью в его дневнике: «Прогулка по парку, питье нарзана, прием нарзанных ванн. Посещение "Ресторации"». Очень нравился курорт у «кислого колодца» Константину Станиславскому. Он ездил в Долину Очарования, которая раньше называлась Чугуевой Балкой. Иногда встречался здесь с Сергеем Рахманиновым, Федором Шаляпиным. За последним постоянно наблюдал, буквально изучал каждое его движение…

Еще раньше бывал в Кисловодске и Александр Пушкин. Вместе с семьей Раевских в середине июля 1820 года поселился в офицерских домах Кисловодской крепости на берегах речки Ольховки. «Богатырскую воду» — нарзан — пил из старого колодца, устроенного архитектором Мясниковым. Ванны принимал не ледяные, но чуть подогретые в огромных котлах, они назывались «самоварами». Местность вокруг Кислых вод была тогда совсем глухая, поросшая травой столь высокой, что в ней целиком скрывался всадник.

Однажды посетил эти края и Антон Павлович Чехов. В письме своему другу Григоровичу он заметил: «Если бы я жил на Кавказе, то писал бы сказки. Удивительная страна!». Ну а самая забавная история произошла с Максимом Горьким накануне революции. В те времена писатель из народа был очень популярен. И вот пронесся слух, что он собирается в Кисловодск. Местная богема, человек 50, все верхом — собрались встречать певца униженных и оскорбленных, но Горький так и не приехал.