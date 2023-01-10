Со спасательного судна из Петербурга в открытом море бесследно исчез матрос

Со спасательного буксира «Буран», принадлежащего Балтийскому филиалу Морспасслужбы, во время похода из Калининграда в Санкт-Петербург бесследно пропал один из матросов. До его исчезновения капитан корабля докладывал на берег о его подозрительном поведении.

Об инциденте рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке». 33-летний матрос исчез во время прохождения судна через Гданьский залив в районе города Балтийска. Ранее на маршруте остальной экипаж отметил неадекватное поведение мужчины, предположительно, у него были галлюцинации.

Предварительные поиски пропавшего не принесли результата. Расследование произошедшего продолжится после того, как буксир придет в Большой порт Петербурга.

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