Тренер и спортдиректор «Рубина» получили лицензию Pro

Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин и спортивный директор клуба Олег Яровинский получили лицензию Pro. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Помимо них лицензию получили бывший главный тренер «Рубина» Роман Широков, ныне возглавляющий «СКА-Хабаровск», а также известные бывшие футболисты Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Спартак Гогниев, Мурад Мусаев, Сергей Корниленко и другие.

Тренеры, получившие лицензии Pro, могут занимать самые высшие тренерские и управленческие должности в любой стране мира.

"Ъ-Казань"