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Коммерсантъ FM
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«Его мечтой было вернуть Непалу былое величие»

Анна Минакова — о Dwarika's Resort Dhulikhel

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о двух лучших и самых дорогих отелях Непала, а также об их владельце.

Фото: dwarikas-dhulikhel.com

Фото: dwarikas-dhulikhel.com

Сегодня хочу рассказать об одном очень необычном курорте, на котором мне недавно довелось побывать. Называется он Dwarika's Resort Dhulikhel и находится в горах Непала. Это большой курорт, где есть многое привычное для люксового отеля на природе: прекрасный спа, 100-метровые номера в эко-стиле с верандой такого же размера и захватывающими видами на семь вершин, несколько баров и ресторанов с отличной кухней и так далее.

А еще тут есть непривычное — аюрведический доктор, индуистский священник, который может дать ежедневное благословение, сад планет, гуру-йога, уроки керамики, искусства, визиты на близлежащие фермы — все, кстати, бесплатно для гостей. На деревья по всей внушительной территории прикреплены таблички с вечными мудростями вроде: «Бояться — это нормально, это просто значит, что вы вот-вот совершите по-настоящему храбрый поступок».

Мне стало любопытно, кто за все это в ответе. Отец-основатель отельного бизнеса, который состоит из двух лучших и самых дорогих отелей Непала (Dwarika Hotel Katmandou и вышеупомянутый), — Дварика дас Шреста, один из знаменитейших бизнесменов страны. Он — выходец из непальской семьи, образование получил в Индии и оттуда вернулся на родину с дипломами юриста и финансиста. Его мечтой было вернуть Непалу былое величие. Свой первый отель — Paras — он открыл в 1952-м. Первый отель в стране.

Чтобы понимать контекст, в то время там и электричества толком не было, как и туризма. Постояльцами были в основном паломники. В 50-х, несмотря на протесты семьи, Шреста купил землю. Ту, на которой сейчас стоит Dwarika в Катманду. Тогда же он начал использовать старинные окна в строительстве. Сейчас непальская резьба и ее превосходные образцы считаются невероятной ценностью, но тогда его считали чуть ли не сумасшедшим — старые окна используют бедняки! Но Дварика доказал, что он — гений и визионер, а старинные окна и другие предметы теперь украшают его отели, два самых дорогих объекта Непала.

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