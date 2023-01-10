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Коммерсантъ FM
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Успеть до четверга

Светлана Бардина — о сроках заключения сделок на рынке недвижимости

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, сколько времени занимает у покупателей жилой недвижимости решение о выходе на сделку.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Сроки принятия решения о выходе на сделку в сегменте новостроек в разных сегментах существенно отличаются. Зачастую квадратные метры высокого класса оформляются на покупателя лишь через два и даже три месяца после проведения первой презентации в офисе продаж. Клиенты оценивают архитектуру, инфраструктуру, уточняют информацию о системах безопасности и инженерном оборудовании. Часть покупателей даже советуется с дизайнерами интерьеров перед покупкой нового жилья. В более доступных сегментах будущие владельцы недвижимости также тщательно изучают документацию проекта, но сам процесс покупки идет традиционно быстрее даже с учетом привлечения банковского финансирования.

По наблюдениям экспертов группы компаний «Страна Девелопмент», меньше недели нужно некоторым клиентам, чтобы пройти путь от принятия решения о покупке квартиры до подписания договора долевого участия. Чаще всего потенциальные покупатели впервые приходят в офис продаж в субботу или воскресенье, знакомятся с особенностями жилых комплексов и подбирают подходящую планировку. Кому-то требуется дополнительное время на обдумывание и обсуждение с семьей, но большинство практически сразу приступают к оформлению документов, отмечают эксперты. И уже на следующий четверг назначается подписание документов. В итоге в Москве самый «продаваемый» день с точки зрения подписанных договоров долевого участия — именно четверг. К этому времени и банк успевает одобрить ипотеку, если сделка оформляется с привлечением кредитных средств.

На сроки подготовки договора купли-продажи или договора долевого участия клиент также может во многом оказать влияние, если вовремя предоставит все необходимые данные для сделки, а также оперативно проверит заполненные по шаблону типовые документы. Кстати, пример договора долевого участия с реквизитами застройщика всегда найдется на сайте новостройки.

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