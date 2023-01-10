Фонд развития промышленности Тамбовской области планируют докапитализировать на 101 млн рублей

В течение 2023 года Фонд развития промышленности Тамбовской области планируется докапитализировать на сумму 101,1 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.

Фонд был создан в прошлом году с объемом капитализации в 150 млн руб. Из них порядка 100 млн руб. было направлено на предоставление льготных займов местным промышленным предприятиям, около 30 млн руб. — на гранты профильным участникам рынка. Всего меры поддержки были за год предоставлены десяти промпредприятим.

«Сумма займа по разным программам составляет от 5 до 100 млн руб. В первую очередь льготное финансирование получают предприятия, которые активно участвуют в импортозамещении»,— подчеркнул глава региона Максим Егоров.

Сергей Калашников

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