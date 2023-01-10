Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие экспонаты были показаны на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pininfarina.it Фото: pininfarina.it

Казалось бы, еще совсем недавно автомобильный год начинался с масштабной выставки в Детройте — городе, который когда-то считался столицей не только американского, но и мирового автомобилестроения. Однако в силу самых разных социальных коллизий и сам город за последние десятилетия превращался в малонаселенные руины, и выставка становилась все менее представительной, пока ее и вовсе не закрыли, пообещав возобновить «когда-нибудь летом».

Но еще до этого события новостную инициативу, в том числе автомобильную, перехватила выставка бытовой электроники CES в Лас-Вегасе. Это говорит нам о том, что автомобиль все больше превращается в гаджет. Прошедшее в главном городе развлечений шоу CES-2023, собственно, еще раз это показало. Самым замечательным экспонатом была названа компьютерная клавиатура, а «Лучший автомобиль», которым стал концепт BMW Dee, затерялся где-то среди лучших пылесосов и лучших холодильников.

Но, пожалуй, главный автомобильный тренд продемонстрировала не компания BMW, а европейские ателье Italdesign и Pininfarina. Представленные ими транспортные средства — это некое подобие автобусов вместительностью до 10 человек. Поскольку транспорт этот автономный, и место водителя в нем не предусмотрено, то посадочные места расположены по всему периметру салона, за исключением сдвижных дверей, которые находятся по борту со стороны тротуара. Привод, конечно же, электрический.

Собственно, ничего нового в этом нет. Мы уже успели привыкнуть, что со временем транспорт все больше становится общественным, нежели частным, и похож он будет не на автомобиль в традиционном понимании, а скорее на холодильник, положенный на бок и поставленный на колеса. Кстати, что-то подобное мы уже видели и у нас. Вспомним пассажирский шаттл «Матрешка» или аналогичный проект от Сбера. Впрочем, наша страна сегодня избрала свой собственный путь в автомобилестроении, и потому новинки, показанные в Лас-Вегасе, для нас скорее курьез, нежели обозримое будущее.