Петербурженка получила 60 тыс. рублей компенсации за переломанные лодыжки на гололеде

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с ЖКС №2 Центрального района более 60 тыс. руб. по делу о госпитализации горожанки после падения на улице Марата. Она поскользнулась на гололеде и получила сложный перелом обеих лодыжек почти год назад, 12 января.

Женщине пришлось пройти через операцию, которая закончилась успешно. Она подала в суд на ООО «Жикломсервис №2 Центрального района» и потребовала компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. руб. и взыскать убытки на лечение в размере 14,6 тыс. руб. В свою защиту представитель ответчика говорил, что истцом не доказано точное место падение, а убирать эту территорию должен СПб ГУДП «Центр» и сотрудники районной администрации.

«Суд, оценивая объяснения сторон, собранные по делу доказательства, посчитал доказанным и установленным факт падения истца на скользком участке дворовой территории»,— отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Таким образом с «Жилкомсервиса №2 Центрального района» в пользу пострадавшей взыскали 60 тыс. руб. компенсации морального вреда, 3,3 тыс. руб. ущерба и судебные расходы в размере 50 тыс. рублей.

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