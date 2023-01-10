Восемь вертолетных площадок для санавиации планируют построить в Нижегородской области

Вертолетные площадки планируют построить до 2024 года около восьми больниц Нижегородской области для развития санитарной авиации. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Строить площадки собираются в два этапа. На первом их планируют создать при центральной больнице Арзамаса и центральных районных больницах (ЦРБ) Шахуньи, Уреня, Починок и Выксы. Во вторую очередь площадки построят около ЦРБ Сергача, Семенова и Лыскова. Уже существующие участки для посадки вертолетов дооснастят светосигнальным оборудованием.

Кроме того, до 1 апреля 2024 года правительство региона собирается завершить объединение служб скорой помощи, медицины катастроф и санавиации в единый диспетчерский центр по номеру «103».

Елена Ковалева