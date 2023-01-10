Суд отказал фирмам ГК «Югстройинвест Кубань» во взыскании с дольщиков денег за вред репутации

Арбитражный суд Краснодарского края отказал фирмам ГК «Югстройинвест Кубань» в удовлетворении иска о защите деловой репутации к дольщикам, жаловавшимся на застройщиков властям, и взыскании за это с граждан крупных денежных сумм. Об этом сообщается в решении, опубликованном инстанцией.

Как отмечается в документе, дольщики направили ряд обращений в адрес краевого департамента стройнадзора, ГСУ ГУ МВД по региону, прокуратуры и администрации Краснодарского края, а также депутата Госдумы Дмитрия Ламейкина с жалобами на компании холдинга. В частности, дольщики просили принять меры депутатского реагирования, чтобы подтолкнуть ГК «ЮгстройИнвест» к исполнению обязательств и предоставить оплаченное ими жилье, направить депутатские запросы в иные госорганы, в том числе и следственные, отмечается в материалах дела.

Четыре фирмы с типовыми названиями «Специализированный Застройщик-№ "Югстройинвест Кубань"» посчитали, что авторы обращений обвинили Группу компаний «ЮгстройИнвест» в разработке мошеннической схемы по массовому обману дольщиков и участии в ней. Застройщики просили признать эту информацию недостоверной и порочащей деловую репутацию истцов, а также взыскать с них моральный вред по 750 тыс. руб. каждому истцу.

Трое граждан-ответчиков в суде ссылались на то, что имеют право обращаться в государственные органы и с запросами к депутату, а их действия являются реализацией конституционного права на обращение к властям.

Рассмотрев дело, суд принял сторону граждан, отказав застройщикам в иске. Он указал, что, если сведения из обращения гражданина в ходе проверки не подтверждаются, это не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности, так как в данном случае он реализует свое право на обращение в госорганы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию.

«Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред другому лицу»,— говорится в документе.

Однако результатом обращения ответчиков к депутату стала активизация расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из руководящих сотрудников ООО «Металл-Инвест», в том числе проверяется версия о возможной причастности к совершенному преступлению сотрудников ГК «ЮгСтройИнвест», указано в решении. Таким образом, суд пришел к выводу, что обращения ответчиков были основаны на желании защитить свои права, а не причинить вред застройщикам.

Генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель предположил, что разбирательство в арбитражном суде могло быть инициировано с целью получения дополнительных доказательств для защиты от уголовного преследования. Если бы суд удовлетворил требования истцов и обосновал свои выводы, это могло бы стать весомым доказательством защиты в уголовном деле.

«Такой иск мог бы быть удовлетворен, если бы истцы доказали, что граждане распространили, например, в СМИ, соцсетях или мессенджерах информацию о том, что застройщик "кинул" группу дольщиков. При этом истцы должны были бы подтвердить, что в реальности эти граждане получили свои доли или с ними активно ведется взаимодействие, которое направлено именно на исполнение застройщиком обязательств по строительству и передаче жилья. Если бы обращения написали те граждане, которые получили доли или права которых не нарушены, тогда речь могла идти о злоупотреблении правом. Такое нередко практикуют недобросовестные конкуренты, распространяющие ложные сведения через подставных лиц с целью устранить с рынка конкурирующий бизнес»,— рассказал юрист.

Михаил Волкодав

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