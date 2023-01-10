Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Горьковский автозавод оплатил штраф и возместил ущерб экологии на 1,87 млн рублей

По требованию регионального управления Росприроднадзора Горьковский автозавод выплатил штраф в 1,5 млн руб. за нарушения экологических требований и загрязнение атмосферного воздуха.

В природоохранном ведомстве напомнили, что в ходе плановой проверки предприятия в 2021 году на предприятии были выявлены более 40 нарушений экологических требований. Проверяющие зафиксировали в выбросах многократное превышение нормативов ПДК по алюминию, железу и взвешенным веществам. Газоочистное оборудование на предприятии работало не эффективно, производственный контроль в части мониторинга атмосферного воздуха осуществлялся не в полном объеме. Ущерб составил почти 369 тыс. руб. Предприятию было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Предприятие полностью компенсировало нанесенный ущерб и провело реконструкцию очистных сооружений.

По данным пресс-службы группы ГАЗ, в 2022 году на Горьковском автозаводе реализован проект замены фильтровентиляционного оборудования для очистки выбросов от дробеметных барабанов и камер главного кузнечного цеха. Вместо устаревших систем установлены картриджные фильтры, позволяющие исключить поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, на предприятии проводится модернизация локальных очистных сооружений сточных вод. Суммарная стоимость проекта по модернизации очистных сооружений в окрасочном производстве после ввода данных объектов в эксплуатацию превысит 500 млн руб.

Андрей Репин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...