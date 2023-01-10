Горьковский автозавод оплатил штраф и возместил ущерб экологии на 1,87 млн рублей

По требованию регионального управления Росприроднадзора Горьковский автозавод выплатил штраф в 1,5 млн руб. за нарушения экологических требований и загрязнение атмосферного воздуха.

В природоохранном ведомстве напомнили, что в ходе плановой проверки предприятия в 2021 году на предприятии были выявлены более 40 нарушений экологических требований. Проверяющие зафиксировали в выбросах многократное превышение нормативов ПДК по алюминию, железу и взвешенным веществам. Газоочистное оборудование на предприятии работало не эффективно, производственный контроль в части мониторинга атмосферного воздуха осуществлялся не в полном объеме. Ущерб составил почти 369 тыс. руб. Предприятию было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Предприятие полностью компенсировало нанесенный ущерб и провело реконструкцию очистных сооружений.

По данным пресс-службы группы ГАЗ, в 2022 году на Горьковском автозаводе реализован проект замены фильтровентиляционного оборудования для очистки выбросов от дробеметных барабанов и камер главного кузнечного цеха. Вместо устаревших систем установлены картриджные фильтры, позволяющие исключить поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, на предприятии проводится модернизация локальных очистных сооружений сточных вод. Суммарная стоимость проекта по модернизации очистных сооружений в окрасочном производстве после ввода данных объектов в эксплуатацию превысит 500 млн руб.

Андрей Репин