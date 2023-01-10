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Замминистра краевого минтарифов покинул должность

Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Владислав Степин покинул занимаемую должность. Как пояснили в пресс-службе министерства, в котором господин Степин курировал управление регулирования и контроля, он уволился по собственному желанию. По данным «Ъ-Прикамье», Владислав Степин может трудоустроиться в АО «Пермский региональный оператор ТКО» на должность заместителя руководителя.

Владислав Степин работал в министерстве с октября 2019 года. Ранее он был заместителем региональной службы по тарифам Пермского края, где трудился до ее ликвидации.

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