В Ростове из-за нарушений при благоустройстве парка 8 Марта возбуждено уголовное дело

Против руководства «Фирмы Руслан», реконструировавшей Димитриевский (парк 8 Марта) в Ленинском районе Ростова, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом в ходе расширенного планерного заседания заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, подрядчик не в полной мере исполнил обязательства, предусмотренные договором о благоустройстве. Администрация отказалась принимать работу, была инициирована проверка прокуратуры.

«Она поддержала действия администрации, признав, что это принимать было нельзя. Потому что работы были выполнены ненадлежащим образом, использованы материалы ненадлежащего качества, решения, принятые подрядчиком, не соответствовали проекту. В результате возбуждено уголовное дело при признакам мошенничества в отношении подрядчика», — рассказал Алексей Логвиненко.

Благоустройством парка занималось ООО «Фирма Руслан», принадлежащая сыну депутата Заксобрания региона Адама Батажева Руслану. Именно это юридическое лицо в августе 2021 года получило контракт на благоустройство. Сумма контракта составила 28,3 млн руб. Работы были завершены спустя год. Однако между сторонами договора возникли разногласия. С августа текущего года ООО «Фирма Руслан» судится с администрацией Ленинского района Ростова, требуя выплатить 28,3 млн руб. за благоустройство парка. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Ростовской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма Руслан» принадлежит Руслану Батажеву. Компания учреждена в 1993 году и до 2002 года ее единственным владельцем был действующий депутат Заксобрания Ростовской области Адам Батажев. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В 2021 году выручка фирмы составила 314,3 млн руб., а чистая прибыль — 22,1 млн руб.

Анастасия Назарова