Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор мужчине за изнасилование девушки

Верховный Суд Удмуртии рассмотрел апелляционные жалобы на приговор в отношении 43-летнего жителя Завьяловского района, которого признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

В частности, суд установил, что осужденный изнасиловал девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При этом для подавления воли потерпевшей мужчина избил ее, а также высказал угрозу убийством. Кроме того, в это же время мужчина, применяя насилие к потерпевшей, оказал содействие неустановленному лицу в изнасиловании девушки.

В ходе заседания свое отношение к обвинению мужчина не выразил, а также отказался от дачи показаний. Свою вину он не признал.

Защитник осужденного подала апелляционные жалобы, в которых просила отменить приговор из-за его «незаконности и необоснованности». Представитель пострадавшей девушки также подал апелляционную жалобу, в которой не согласился с размером назначенного наказания.

Суд апелляционной инстанции проверил материалы дела и выслушал стороны. Приговор в отношении осужденного остался без изменения.