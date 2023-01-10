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Коммерсантъ FM
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В Уфе три отдела полиции подали иски к активистке на 221,5 тыс. рублей за работу на митинге

Отделы МВД по Благовещенскому, Кушнаренковскому и Бирскому районам Уфы подали три иска к активистке Ольге Комлевой о взыскании 221,5 тыс. руб. за охрану общественного порядка на митинге 31 января 2021 года в Уфе в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Кировский райсуд Уфы признал госпожу Комлеву организатором несогласованного с властями публичного мероприятия. Активистка разместила в соцсетях «призыв к неограниченному кругу граждан» принять участие в митинге, говорится в исковых заявлениях, на который, по оценке МВД, пришли более 2 тыс. человек.

На охрану общественного порядка было привлечено 48 сотрудников ОМВД по Бирскому району, которым было начислено за сверхурочную работу 106,7 тыс. руб., 20 полицейских из Кушнаренковского района с суммарной оплатой 46,9 тыс. руб. и 38 полицейских из Благовещенского района, которым выплатили 67,9 тыс. руб.

В январе 2022 года Верховный суд Башкирии взыскал с Ольги Комлевой 1,1 млн руб. компенсации сотрудникам МВД по Башкирии за охрану порядка на митинге. В общей сложности, по словам госпожи Комлевой, к ней было подано 11 подобных исков.

Влада Шипилова, Уфа

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