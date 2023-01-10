Вынесен приговор подсудимым по «кармаскалинскому делу»

Судья Кармаскалинского межрайонного суда Евгения Каримова огласила приговор трем обвиняемым по «кармаскалинскому делу». Раиля Абкадирова приговорили к семи годам условно с четырьмя годами испытательного срока и штрафу 30 тыс. руб. Рустам Аманов получил три года условно, а Ильнур Кинисаров — три года и два месяца условно. Об этом «Ъ-Уфа» сообщила общественница Альмира Жукова, проходившая по делу свидетелем. «У всех троих есть намерение обжаловать приговор», — добавила она.

Подсудимые обвинялись по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Раиля Абкадирова также судили по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а Ильнура Кинисарова — по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В ноябре 2020 года в Кармаскалах произошел конфликт между двумя местными жителями, и на поддержку одного из них в село начали съезжаться жители разных районов республики. Полицейские тогда задержали несколько десятков человек.

Венера Хисамова

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