Больница в Удмуртии погасила долг в 2 млн рублей за поставки медикаментов после вмешательства прокуратуры

В Удмуртии прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оплаты исполненных муниципальных контрактов. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Игринская районная больница не произвела оплату по контрактам, заключенным с предпринимателями, на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При этом отмечается, что предприниматели свои обязательства выполнили в полном объеме. Общая сумма задолженности превысила 2 млн руб.
Руководителю медицинского учреждения внесено представление. После этого задолженность по контрактам погашена в полном объеме.