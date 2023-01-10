Больница в Удмуртии погасила долг в 2 млн рублей за поставки медикаментов после вмешательства прокуратуры

В Удмуртии прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оплаты исполненных муниципальных контрактов. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Игринская районная больница не произвела оплату по контрактам, заключенным с предпринимателями, на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом отмечается, что предприниматели свои обязательства выполнили в полном объеме. Общая сумма задолженности превысила 2 млн руб.

Руководителю медицинского учреждения внесено представление. После этого задолженность по контрактам погашена в полном объеме.