Какие матчи пройдут в России в 2023 году? На какие трансляции соревнований стоит рассчитывать зрителям? И как исключение российских команд из международных турниров повлияет на развитие спорта в стране? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Чемпионат мира по футболу позволил федеральному спортивному каналу показать какие-то невероятные рейтинги. Но 2023 год уже небогат на соревнования такого уровня. Какие турниры ждать на «Матч ТВ» в следующем сезоне?

— Мы все равно будем придерживаться нашей философии, которую мы озвучили в октябре, — больше спорта. Будем развивать сетку нашего вещания прежде всего российскими турнирами и вместе с коллегами из Минспорта, из различных федераций повышать интерес к этим турнирам. У нас много европейских чемпионатов, тот же футбол, есть и международные турниры по другим видам. Поэтому без спорта наш зритель точно не останется в 2023 году. Но упор, конечно, будем делать на российские соревнования.

— Говорить о возвращении тех турниров, которые подверглись запрету для показа в России, пока преждевременно?

— Конечно, все может быть. Так как контракты внезапно приостановили, их так же могут внезапно возобновить. Но при этом международные правообладатели с нами по-прежнему в хорошем контакте. Например, мы недавно подписали Кубок Испании. Поэтому диалог у нас есть.

— Что касается больших турниров, где не будет россиян, они могут попасть на спортивный федеральный канал? Допустим, чемпионат мира по хоккею.

— Тут многое зависит и от зрительского интереса, и от интереса спонсоров. Понятно, что без ведущей команды чемпионат мира уже не чемпионат мира. Поэтому будем смотреть на ситуацию ближе к турниру. Пока мы до конца еще не определились по показу.

— Если вернуться к футболу, в частности, к РПЛ, то на бесплатных каналах в 2023 году покажут больше матчей?

— У нас сейчас достаточно много матчей в открытом доступе, и при этом мы показываем все центральные из них. И мне кажется, что тот баланс, который у нас сейчас есть, близок к идеальному. Мы показываем по определенному алгоритму матчи, согласованные с Российской премьер-лигой, так, чтобы все клубы равномерно были представлены на бесплатном канале. Конечно, мы не отказываемся и от идеи развития платного сегмента, потому что спорт — такой же развлекательный контент, который стоит денег. Цена подписки при этом остается довольно-таки приемлемой.

Мы в большом объеме показываем не только РПЛ, но и Кубок России. Сделали эксперимент — показывали команды из Медиалиги, из Первой лиги. Я считаю, что это большой успех для развития всего футбола в регионах. Мы тут выполняем и социальную функцию — показываем футбол, и, конечно, не забываем о наших коммерческих интересах в плане развития платного телевидения.

— Уже сейчас спортивный федеральный канал показывает множество российских соревнований, причем далеко не всегда топ-уровня. Они находят своего зрителя?

— Наше внимание было сосредоточено на международных турнирах. На сегодняшний день у нас таких соревнований нет, поэтому мы стараемся вместе с федерациями, лигами делать российские соревнования более качественными и с точки зрения картинки, и с точки зрения медиаразвития, и с точки зрения создания новых героев и интриг. Мы активно взаимодействуем с нашими спортсменами: с Вероникой Степановой, олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, и Александрой Трусовой из фигурного катания. Они у нас ведут собственные колонки, появляются в эфире. Поэтому это длинный путь развития наших лиц, спортсменов, турниров, который нам всем необходимо вместе с лигами и федерациями пройти.

— Мы видели на «Матч ТВ» множество определенных спецэффектов, даже Дмитрия Губерниева в образе джинна. В новом году что-то подобное будет?

— Фишка нашего канала — большое обилие графики, дополненной реальности, виртуальных студий. Безусловно, мы продолжим удивлять нашего зрителя.

— Можете рассказать о каком-либо соревновании, турнире, новом проекте в 2023 году, который только планируете запустить?

— Мы действительно планируем несколько новых форматов. При этом два из них мы уже запустили под Новый год: спортивно-развлекательная викторина «Ты в бане!» и трэвел-спортивная передача «Что по спорту?». В последней ведущие путешествуют по различным регионам России и смотрят, как развита та или иная спортивная инфраструктура, и дальше сравнивают эти регионы. Также планируем развитие турниров собственного производства, футбольный турнир у нас намечен на лето. Сейчас активно развиваем баскетбольный новый формат — один на один. Хотим сделать соревнования по хай-дайвингу.

Полагаю, что 2023 год мы проведем уверенно, стабильно, будем верны нашим принципам развивать спорт во всех его направлениях с нашими зрителями и партнерами. Я думаю, нашему зрителю понравится то, что мы приготовили в текущем году.