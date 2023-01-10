В 2022 году на Кубани начали реставрацию 61 объекта культурного наследия

В 2022 году в Краснодарском крае начали ремонтно-реставрационные работы 61 объекта культурного наследия. По 38 из них работы уже завершены, по остальным объектам выполнили первые этапы и продолжат реставрацию в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона.

Только в Краснодаре в прошлом году полностью отреставрировали фасады семи домов: по ул. Гоголя, 70, врача Михалева (ул. Чапаева, 85), купца Купцова (ул. Красная, 86), присяжного поверенного Сербина (ул. Коммунаров, 18), Кубанской общины сестер милосердия (ул. Красноармейская, 97) и Паровой фабрики химчистки и окрашивания одежды (ул. Красная, 77). Также в селе Белая Глина в порядок привели здание, «с балкона которого выступал председатель ВЦИК Калинин» (ул. Красная, 106).

В прошлом году специалисты также провели на Кубани комплексное обследование 251 памятника архитектуры и градостроительства. Их собственникам направили акты технического состояния со сроками проведения ремонтно-реставрационных работ.

В Краснодарском крае на государственной охране находятся более 19,4 тыс. памятников разных исторических эпох. Из них более 1,3 тыс. зданий построены более 100 лет назад, еще почти 1,5 тыс. — увековечивают память погибших при защите Отечества.

Татьяна Ручкина

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