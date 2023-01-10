В новогодние праздники в Курганской области при пожарах погибли девять человек

В Курганской области за период новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, в результате пожаров погибли девять человек. Четверо получили травмы, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника ГУ МЧС региона Андрей Яров.

Всего в новогодние праздники потушили 50 пожаров. От огня спасли четырех граждан. Главными причинами возгораний стали неисправности в работе печей и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

«Благодаря проведенной профилактической работе пожаров на объектах с массовым пребыванием людей в праздники не допущено. Пожаров по причине детской шалости с огнем не зафиксировано», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.