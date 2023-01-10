Назначена и. о. руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края

Экс-заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина назначена исполняющей обязанности руководителя краевого агентства по делам молодежи. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали в пресс-службе министерства. Госпожа Баландина является также заместителем руководителя агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермская трибуна Фото: Пермская трибуна

Агентство по делам молодежи начало работу в начале января 2023 года. Оно образовано в результате разделения краевого министерства по туризму и молодежной политике на агентство по делам молодежи и министерство туризма.

Юлия Баландина занимается вопросами региональной молодежной политики с 2015 года. Тогда она возглавляла МАУ «Дворец молодежи». С 2019 года госпожа Баландина возглавила отдел молодежной политики регионального агентства по туризму и молодежной политике. После реорганизации агентства в министерство Юлия Баландина сохранила должность.