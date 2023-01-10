Доля автомобилей группы ГАЗ на рынке LCV выросла до 50%

Почти 37,9 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ купили россияне в 2022 году, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Это на 41,4% меньше, чем в 2021 году. При этом доля ГАЗа на рынке, напротив, выросла и превысила 50% (в 2021 году – 45%).

Две модели группы ГАЗ вошли в тройку самых продаваемых в стране: Next (первое место, 20,6 тыс. шт.) и «Бизнес» (третье место, 6,9 тыс. шт.).

Российский рынок LCV в 2022 году упал на 47,8% к уровню 2021 года, было продано 75,2 тыс. машин. В тройке лидеров по продажам также оказались марки УАЗ (13,3 тыс. шт., -23% к 2021 году) и Ford (7,4 тыс. шт., -63,6%).

Елена Ковалева