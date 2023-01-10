В Ейском и Темрюкском районах при пожарах в частных домах погибли трое мужчин

10 января в Ейском и Темрюкском районах Краснодарского края произошло два пожара, в которых погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В Ейском районе в станице Копанской на улице Победы пожар произошел утром. Увидев возгорание, соседи вызвали на место пожарную службу. После локализации возгорания специалисты обнаружили тела 52- и 55-летнего мужчин. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что возгорание произошло в 5:30. Прибывшие через 20 минут пожарные установили, что площадь пожара составляет 60 кв. м. Полностью возгорание было ликвидировано к 7 часам. К тушению пожара привлекли 18 человек и шесть единиц техники.

Еще один пожар произошел ночью в жилом доме на улице Урицкого в Темрюке. Причиной стала неисправность электрического отопительного оборудования. В результате пожара погиб 57-летний хозяин дома.

Следователи проводят проверки по фактам пожаров и устанавливают все обстоятельств произошедшего, в том числе точные причины и очаги возгорания. По окончании проверок будут приняты процессуальные решения.

Татьяна Ручкина

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