Заболеваемость гриппом за неделю снизилась на 52%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился на 52% по сравнению с предыдущей. Об этом сообщили в ходе селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора. По данным ведомства, всего заболело 580 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью «остается непростой». Она поручила регионам продолжать эпидемиологические мероприятия. По ее словам, обращения граждан в медучреждения могут увеличиться в связи с окончанием праздничных дней.

Ситуацию с COVID-19 в ведомстве назвали стабильной. По итогам первой недели 2023 года в России зарегистрировали около 22 тыс. случаев заболевания. Это на 40% меньше показателей прошлой недели.

В ноябре 2022 года Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19. Из-за роста случаев заболевания в некоторых субъектах России рекомендовали носить маски в общественных местах. В течение последней недели декабря гриппом заболели 1,8 млн человек. К 3 января заболеваемость снизилась на 29,3%.

Лусине Баласян