Краевая клиническая больница №1 получила новый вертолет санавиации

Краевая клиническая больница №1 имени профессора Очаповского получила еще один вертолет санавиации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новый вертолет имеет медицинский модуль с мониторингом основных жизненных параметров и кислородной поддержкой, в том числе ИВЛ. За счет небольших размеров вертолет может приземляться на необорудованных площадках и в труднодоступных местах.

В 2022 году санавиация Краснодарского края совершила более 250 экстренных вылетов. На круглосуточном дежурстве находятся врачи 18 специальностей, в том числе хирурги, нейрохирурги, анестезиологи и травматологи. По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, за последние годы специалисты санавиации спасли тысячи жизней.

«В основном это крайне тяжелые больные с травмами после ДТП, инфарктами, инсультами и ожогами. Благодаря санавиации повышается качество, скорость и доступность медицинских услуг, особенно в удаленных районах края»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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