ЛДПР запускает свое такси в Кизеле

Фракция ЛДПР в краевом заксобрании организовала работу бесплатного такси в Кизеле, оставшемся без автобусного сообщения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер фракции Олег Постников. «Звоните сегодня до девяти вечера по телефону 8-902-63-34-693 (Сергей). Перевозки внутри округа бесплатно по паролю “ЛДПР!” Преимущество будет отдано пассажирам с детьми и пенсионерам! По завтрашнему утру и дню дам информацию дополнительно»,— написал господин Постников.

Кизел остался без автобусного сообщения 8 января 2023 года, после того как истек контракт со старым перевозчиком. На объявленный конкурс по отбору нового перевозчика пока не поступило ни одной заявки. Срок подачи заявок истекает 12 января. Жители вынуждены добираться до мест назначения на такси и частных машинах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня в ходе аппаратного совещания со своим правительством и администрацией распорядился немедленно вмешаться в ситуацию с автобусным обеспечением города Кизела. По данным источника «Ъ-Прикамье», соответствующие распоряжения отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт. Транспортное сообщение в Кизеле должно быть восстановлено в кратчайшие сроки, отметил собеседник. Кроме того, глава региона подверг резкой критике городские власти Кизела во главе с мэром Андреем Родыгиным, допустившими эту ситуацию.