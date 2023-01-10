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Доля прибыльных компаний в Нижегородской области снизилась до 76%

В Нижегородской области сальдированная прибыль средних и крупных организаций (прибыль всех компаний минус убытки) в январе-октябре 2022 года составила 272,9 млрд руб. Показатель на 22,8% выше по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщили в Нижегородстате.

За десять месяцев 2022 года прибыль получила 981 нижегородская организация, или 76,3% от зарегистрированных в регионе (в 2021 году – 79,3%). Вместе они заработали 301,9 млрд руб. (+22,7% к 2021 году). Еще 304 компании сработали в убыток на сумму 28,9 млрд руб. (+22,2%).

Прибыльных компаний по сравнению с предыдущим годом стало больше среди гостиниц и заведений общепита. В 2021 году для них действовали ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Анастасия Еремина

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