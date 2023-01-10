Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В челябинском бассейне «Строитель» открыли вторую чашу

В Челябинске в бассейне «Строитель» (Металлургический район) открыли новую 25-метровую ванну с шестью дорожками. Об этом сообщают в министерстве спорта региона.

Строительство второй чаши бассейна завершилось в конце прошлого года. В новом корпусе, помимо ванны, разместили раздевалки, душевые, игровой зал и необходимое для маломобильных групп населения оснащение. Дополнительная чаша призвана разгрузить основной бассейн и позволить Челябинску принимать всероссийские и международные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло.

Помимо обновленного бассейна, в Металлургическом районе появилась общественная баня, которая отсутствовала на территории района в течение нескольких лет. Двухэтажный банно-оздоровительный комплекс площадью более 1 тыс. кв. м в здании дворца культуры «Строитель» открыло ООО «Карго 74».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...