В челябинском бассейне «Строитель» открыли вторую чашу

В Челябинске в бассейне «Строитель» (Металлургический район) открыли новую 25-метровую ванну с шестью дорожками. Об этом сообщают в министерстве спорта региона.

Строительство второй чаши бассейна завершилось в конце прошлого года. В новом корпусе, помимо ванны, разместили раздевалки, душевые, игровой зал и необходимое для маломобильных групп населения оснащение. Дополнительная чаша призвана разгрузить основной бассейн и позволить Челябинску принимать всероссийские и международные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло.

Помимо обновленного бассейна, в Металлургическом районе появилась общественная баня, которая отсутствовала на территории района в течение нескольких лет. Двухэтажный банно-оздоровительный комплекс площадью более 1 тыс. кв. м в здании дворца культуры «Строитель» открыло ООО «Карго 74».