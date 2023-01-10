Волейболисты «Нефтяника» сыграют гостевой матч против «Белогорья» в Туле

Волейболисты оренбургского «Нефтяника» сыграют гостевой матч 19-го тура Суперлиги против белгородского «Белогорья» в Туле. Встреча пройдет 22 января в МСК «Тула Арена».

Игра должна была пройти в Белгороде, но Всероссийская федерация волейбола пока разрешает проведение матчей на домашней площадке «Белогорья» из-за нестабильной ситуации в регионе.

На данный момент «Белогорье» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 10 побед в 15 матчах. «Нефтяник» с четырьмя выигрышами в 15 встречах находится на 14-й позиции.

Андрей Сазонов