В Агидели могут построить базу отдыха за 17 млн рублей

Корпорация развития Башкирии разработала бизнес-предложение по организации рыболовной базы отдыха в Агидели, сообщила пресс-служба регионального правительства. Бюджет проекта составит около 17 млн руб.

Рыболовная база будет состоять из зоны отдыха, бани, пункта проката рыболовного инвентаря. Там же организуют и глэмпинги. «Город находится в акватории двух рек — Белая и Кама, что является благоприятным фактором для развития туризма, в особенности рыбалки, поскольку в Нижнекамском водохранилище обитает более 39 видов рыб», — процитировала пресс-служба гендиректора Корпорации развития Наиля Габбасова.

В бизнес-предложении прописаны меры господдержки будущему инвестору. В частности, он получит землю в аренду без торгов, инвестиционный вычет по налогу на прибыль, грант на организацию и развитие инфраструктуры по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и субсидии по программе «Развитие и поддержка МСП в Республике Башкортостан».

Венера Хисамова

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