В мэрии Екатеринбурга установят барельеф экс-мэра Евгения Ройзмана

В среду, 11 января, в администрации Екатеринбурга откроют барельеф бывшего мэра Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом), находящегося под следствием по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Также будет открыт барельеф экс-главы города сенатора Александра Высокинского. В церемонии открытия примет участие действующий мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Галерея градоначальников, возглавлявших Екатеринбург на протяжении 300 лет, размещена на третьем этаже здания администрации. Сейчас в ней 31 барельеф.

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили в августе прошлого года. Поводом стало видео «Ответы на ваши вопросы» на Youtube, где бывший мэр Екатеринбурга поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. На время следствия ему запрещены некоторые действия. В частности, он не может пользоваться телефоном и интернетом, а также посещать публичные места и мероприятия.

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