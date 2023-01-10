Ехавший в Казань пассажирский автобус вылетел в кювет

В Татарстане автобус, ехавший из Набережных Челнов в Казань, вылетел в кювет. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

ДТП произошло 8 января на 23 км автотрассы Казань-Ульяновск. Водитель автобуса на повороте в сторону села Татарское Макулово потерял управление, в результате чего транспорт оказался в кювете.

Позже на место ЧП выехали полицейские. В ДТП никто не погиб и не пострадал. Сам автобус получил повреждения. Пассажиров отправили к месту следования на другом автобусе. Застрявшее транспортное средство с помощью спецтехники удалось вернуть на проезжую часть, после этого он продолжил движение своим ходом.

"Ъ-Казань"