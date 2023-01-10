Почти 70% жителей Кубани планируют в 2023 году сменить работу

69% жителей Краснодарского края планируют в 2023 году поменять место работы. 24% затрудняются ответить о своих планах и только 7% точно не планируют менять работу. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru по результатам опроса.

Среди тех, кто желает сменить работу, больше всего специалистов в сфере безопасности (79%), добычи сырья (75%), транспорта и логистики (72%), производства, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, а также управления персоналом и продаж (по 71%). Меньше всего менять работу хотят начинающие специалисты (49%) и работники банковской отрасли (58%).

Сферу деятельности планируют сменить 55% жителей региона. 18% планируют начать работать в сфере ИТ, по 8% хотят заниматься продажами, консультированием и высшим менеджментом, еще по 5% желают работать в сферах строительства и недвижимости, а также занимать позиции административного персонала.

По данным hh.ru, в 2022 году работу сменили 37% жителей Кубани. При этом только для 29% новое место трудоустройства оказалось лучше, чем предыдущее, 31% говорили об обратном, а еще 13% не ощутили разницы.

Татьяна Ручкина

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