Сеть «Баскин Роббинс» в Перми изменит название

Сеть кафе-мороженое «Баскин Роббинс» в Перми изменит свое название. Как сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на ГК «Алендвик» - владельца пермской франшизы «Баскин Роббинс», сеть продолжит работу в регионе под новым брендом BRandICE. Эту торговую марку зарегистрировала московская фабрика АО «БРПИ», более 30 лет выпускавшая по лицензии мороженое Baskin Robbins.

С 20 января на кафе «Баксин Роббинс» начнут менять вывески на BRandICE. Также изменится цвет товарного знака BR и тары под мороженое. Цвета нового бренда будут схожи с прежней сине-розовой цветовой гаммой.

Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, в Перми работает 3 кафе «Баксин Роббинс» - на Комсомольском проспекте, 7, в ТРК «Столица» и в ТРК «Семья».

В конце 2022 года стало известно, что российский производитель мороженого Baskin Robbins АО «БРПИ» подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. В «Ъ» регистрацию новых марок связывали с утратой права на использование бренда Baskin Robbins. Один из управляющих кафе «Баскин Роббинс» в Подмосковье сообщал, что около месяца назад получил уведомление о смене бренда и с 1 декабря должен поменять вывеску. В Пермском крае ГК «Алендвик» вело переговоры о сохранении франшизы бренда «Баксин Роббинс».