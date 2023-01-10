Обновлен состав краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата

Губернатор Дмитрий Махонин обновил состав совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в состав совета вошли президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, новый руководитель краевого УФНС Наталья Гурова, глава Перми Алексей Демкин, новый директор «Пермэнерго» Вячеслав Костецкий, управляющая Пермским отделением №6984 Сбербанка России Анна Салеева, исполнительный директор компании «Промпроект-Оценка» Юлия Трошева, новый руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Яна Никитина. Покинула совет бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, эмигрировавшая из России.

Совет по предпринимательству и развитию инвестиционного климата в Пермском крае был создан по указу главы региона в августе 2017 года для создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и упорядочения работы с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.