Саратовская область поднялась на 20 мест в рейтинге качества жизни АСИ

Саратовская область переместилась на 51 место в рейтинге агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни. Об этом сообщает правительство региона.

В рейтинге АСИ регион поднялся с 71 места на 20 позиций. По Приволжскому федеральному округу он поднялся на два пункта.

Рейтинг качества жизни оценивает усилия органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жителей. Учитываются медицинское обслуживание населения, соцзащита, инклюзивность и равенство, образование и развитие и другие критерии.

Марина Ковалева