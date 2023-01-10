Губернатор Кузбасса согласился лишить наград признанного иноагентом Максима Галкина

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение регионального Совета ветеранов о лишении российского артиста Максима Галкина, признанного иноcтранным агентом, наград Кузбасса. Об этом господин Цивилев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Цивилев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Цивилев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь идет о двух наградах: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и ордене Почета Кузбасса (2013). В региональном Совете ветеранов отметили: «Публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград».

Максим Галкин выступил против российской военной операции на Украине. Он не раз делал соответствующие заявления в своих социальных сетях. Также артист дал несколько благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев. Весной господин Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой покинули Россию. В сентябре 2022 года Минюст включил шоумена в реестр физлиц-иноагентов.

Лолита Белова, Новосибирск