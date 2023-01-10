Ивана Краско госпитализировали в Елизаветинскую больницу Петербурга с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга с инсультом. Об этом 10 января сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Вячеслава Смородинова.
Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ
Состояние 92-летнего актера в отделении неврологии оценивают как стабильное, его уже перевели в общую палату, где ему ставят капельницы. В больнице господин Краско находится с 6 января, ранее, в начале декабря, он планово ложился в Мариинскую больницу для профилактики общего состояния.
Иван Краско с 1965 года служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Ближайшее его выступление запланировано на 26 февраля, это будет постоянный спектакль «Утоли моя печали».