Ивана Краско госпитализировали в Елизаветинскую больницу Петербурга с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга с инсультом. Об этом 10 января сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Вячеслава Смородинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Состояние 92-летнего актера в отделении неврологии оценивают как стабильное, его уже перевели в общую палату, где ему ставят капельницы. В больнице господин Краско находится с 6 января, ранее, в начале декабря, он планово ложился в Мариинскую больницу для профилактики общего состояния.

Иван Краско с 1965 года служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Ближайшее его выступление запланировано на 26 февраля, это будет постоянный спектакль «Утоли моя печали».

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