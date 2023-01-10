Госэкспертиза одобрила проект школы в районе улицы Петра Метальникова в Краснодаре

Положительное заключение госэкспертизы получил проект строительства школы в районе улицы Петра Метальникова в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Объект рассчитан на 1550 учеников 1–11 классов. Помимо учебных кабинетов в здании планируют построить три маленьких и один большой спортивные залы, тренажерный зал, библиотеку, малый и большой актовый залы, медблок, две столовых и помещения психолого-педагогической службы.

Также проект предусматривает размещение в здании кабинетов эстетического воспитания и проектно-исследовательской деятельности, изо- и студии хореографии, музея, а также лаборатории 3D и мастерских по обработке дерева, металла и ткани. На территории образовательного учреждения разместят игровые и спортивные площадки.

С просьбой построить образовательное учреждение к губернатору края Вениамину Кондратьеву обратились жители региона на «Прямой линии». После этого глава региона дал соответствующее поручение. Начать строительство школы планируется уже в 2023 году. Ее возведение займет больше года.

Татьяна Ручкина

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