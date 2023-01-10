В новогодние каникулы в Ярославской области выявлены факты торговли контрафактным алкоголем

В рамках рейдов по контролю за реализацией алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции из нелегального оборота было изъято 478 единиц алкоголя, 929 единиц табака и 280 л омывающей жидкости. Рейды проводились специалистами регионального департамента агропромышленного комплекса и сотрудниками областного УМВД в новогодние праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрафактная продукция продавалась в основном в ночное время, без лицензий и соответствующих документов. Нарушения выявлены в Ярославле, Рыбинске, Ростовском, Ярославском и других муниципальных районах.

На нарушителей составлены протоколы и заведены административные дела. Им может грозить штраф до 300 тыс.руб., а также отзыв лицензии на торговлю.

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