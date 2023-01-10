Признанного иноагентом Максима Галкина лишают кузбасских наград

Кузбасские ветераны обратились к губернатору региона Сергею Цивилеву с просьбой лишить областных наград Максима Галкина (признан в России иностранным агентом). Как сообщает пресс-служба администрации областного правительства, решение о соответствующем обращении к губернатору было принято на заседании бюро Кемеровской областной ветеранской организации во вторник, в нем указано, что «артист эстрады Максим Галкин» награжден кузбасскими наградами – медалью «За веру и добро» в 2004 году и орденом Почета в 2013 году, а «этих наград удостаиваются граждане России за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России».

Ссылаясь на то, что в сентябре 2022 года Максим Галкин был признан в России иностранным агентом, «в числе источников его финансирования указана Украина, а несколько дней назад он произнес со сцены лозунг украинских националистов», бюро заявило, что «такое отношение к своей Родине неприемлемо», и «человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград». Губернатор Сергей Цивилев, как сказано в его Telegram-канале, «поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса».

Орденом Почета Кузбасса Максим Галкин был награжден в марте 2013 года, согласно постановлению губернатору Амана Тулеева, «за высочайшую самоотдачу и патриотизм, щедрость души, веру в добро и активную гражданскую позицию».

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Игорь Лавренков, Кемерово