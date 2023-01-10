На Кубани за сутки выявили 35 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 35 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 10 заболевших, в Сочи — пять, в Красноармейском районе — четыре, в Армавире и Новороссийске — по три, в Каневском и Староминском районах — по два. Еще по одному заразившемуся зарегистрировано в Апшеронском, Динском, Кавказском, Северском, Тимашевском и Приморско-Ахтарском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 421 человек, в стационарах лечатся 64.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 344 133 случая коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 332 791 человека, скончались — 11 136 пациентов.

Татьяна Ручкина

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