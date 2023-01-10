В этом году в Волгограде начнется строительство еще двух школ

В Волгоградской области по нацпроекту «Образование» ведется строительство пяти школ и начнется строительство еще двух. Об этом со ссылкой на областной комитет по строительству сообщает администрация региона.

Готовность школы на тысячу мест на улице Кузнецкой в Волгограде составляет 70%. Сейчас на объекте продолжаются фасадные работы, чистовая отделка классов и вспомогательных помещений, завершается устройство системы отопления и внутренних систем водоснабжения и водоотведения.

На стройплощадке школы-«тысячника» в 37-м микрорайоне Волжского идет кирпичная кладка стен и монтаж плит перекрытия третьего этажа, а также другие виды работ. Строительная готовность объекта превышает 40%.

В Дзержинском районе Волгограда на ул. Шекснинской и Кортоева строятся школы на тысячу и 1280 мест. Общий процент готовности составляет 15% и 24% соответственно.

Еще одно общеобразовательное учреждение – на 250 мет – строится в поселке Отрадное городского округа - города Михайловка.

Ввод этих объектов обеспечит дополнительно 4530 учебных мест.

В этом году в регионе по нацпроекту «Образование» начнется строительство еще двух школ. Заключены контракты на возведение школы на 800 мест в Тракторозаводском районе и на 1224 места в ЖК «Комарово» Советского района Волгограда.

Марина Ковалева