На модернизацию водовода в Стерлитамаке пожаловались в ФАС

ФАС России 12 января рассмотрит жалобу уфимского ООО «БурГеоИнжиниринг» на конкурс по отбору подрядчика модернизации водовода длиной 38 км от источника Зирган в Салавате до Ашкадарского водозабора в Стерлитамаке, а также строительства инженерных сетей водоотведения и водоснабжения Западного жилого района Стерлитамака, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок.

Заказчиком является МУП «Межрайкоммунводоканал» Стерлитамака. Начальная цена контракта определена в 1,06 млрд руб. Итоги конкурса планировалось подвести 12 января. Закупка находится на этапе работы комиссии.

До 25 декабря 2023 года подрядчик должен, в том числе, провести инженерные изыскания, разработать и согласовать с заказчиком основные технические решения, пройти экспертизу, разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы.

«БурГеоИнжиниринг» считает, что «Межрайкоммунводоканал» нарушает ФЗ «О контрактной системе». Так, заказчик некорректно произвел расчет начальной цены контракта, неправомерно выбрал метод сопоставимых рыночных цен для ее обоснования. Также, указано в жалобе, неправомерно установлено требование о проведении технологического и ценового аудита подрядчиком, так как, согласно постановлению правительства России от 30 апреля 2013 года, его должен проводить заказчик или застройщик. Кроме того, заявитель подвергает сомнению требование, что подрядчик должен самостоятельно и за свой счет вывозить на полигон ТБО отходы — данная деятельность требует лицензии, а в документации не установлено требование о ее наличии.

ООО «БурГеоИнжиниринг» зарегистрировано в октябре 2012 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Выручка в 2021 году составила 453,9 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб. Владельцем является Ильяс Исламов.

Майя Иванова

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