Главный судебный пристав Прикамья покинул должность

Врио руководителя ГУФССП по Пермском краю Сергей Неведомский переведен на работу в Новосибирскую область, где занял аналогичную должность. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского ГУФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Неведомский возглавил краевое ГУФССП в 2019 году, однако от приставки врио так и не избавился.

По данным «Ъ-Прикамье», новым главным судебным приставом Прикамья может стать Абдул Алаудинов, ранее занимавший аналогичный пост в управлении ФССП по Чеченской Республике. Ожидается, что к работе в новой должности господин Алаудинов приступит в ближайшее время. На сайте ГУФССП по Пермскому краю данные руководителя пока отсутствуют