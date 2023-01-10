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обновлено 11:09

Главный судебный пристав Прикамья покинул должность

Врио руководителя ГУФССП по Пермском краю Сергей Неведомский переведен на работу в Новосибирскую область, где занял аналогичную должность. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского ГУФССП.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Неведомский возглавил краевое ГУФССП в 2019 году, однако от приставки врио так и не избавился.

По данным «Ъ-Прикамье», новым главным судебным приставом Прикамья может стать Абдул Алаудинов, ранее занимавший аналогичный пост в управлении ФССП по Чеченской Республике. Ожидается, что к работе в новой должности господин Алаудинов приступит в ближайшее время. На сайте ГУФССП по Пермскому краю данные руководителя пока отсутствуют

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