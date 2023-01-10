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Самый крупный волгоградский долгострой сдали на год раньше срока

В Волгограде на год ранее запланированного срока введен оставшийся 24-этажный дом в составе ЖК «Парк Европейский». Это самый крупный объект долевого строительства в истории региона, напомнили в обладминистрации.

Жилой комплекс находился в числе проблемных домов, поскольку застройщик – компания «Орион» - допустил вывод средств и заморозил стройку. Дефицит средств на достройку 13 домов, которые входили в ЖК, превышала 1 млрд руб. Объект достраивала организация «Пересвет-Юг».

«С вводом в эксплуатацию последнего, 13-го, дома в ЖК «Парк Европейский» мы решили самую сложную и запутанную задачу с участием дольщиков. В «Парке Европейском» будет полностью обеспечено квартирами 1390 человек», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Марина Ковалева

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