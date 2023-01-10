В Башкирии поступило более 3 тысяч жалоб на уборку снега

В новогодние каникулы жители Башкирии оставили 7 тыс. жалоб в социальных сетях, об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Больше всего жалоб — 2,4 тыс. — поступили по вопросам состояния дорог, что на 202% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 2,2 тыс. обращений касались проблем уборки снега.

На 357% увеличилось количество обращений по поводу благоустройства — 1,8 тыс. Из них 1,4 тыс. жалоб на уборку снега на дворовых территориях. За январские праздники 718 обращений поступило по теме ЖКХ, что на 49% больше, чем годом ранее. По словам госпожи Прочаковской, они касались отключения электроэнергии и тепла в морозные дни.

По словам исполняющей обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановой, за 1, 2 и 6 января в Башкирии выпала месячная норма осадков. «Для сравнения прошлой зимой такое же количество осадков выпало за весь январь», — отметила она. В среднем ежедневно на уборке снега были задействованы 1,9 тыс. единиц техники и свыше 3 тыс. дворников, всего было вывезено 154 тыс. куб. м снега.

Карина Мамаева

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